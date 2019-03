Zelfverzekerde Schulting kent geen druk of spanning voor WK

Van spanning of druk lijkt Schulting niet zoveel last te hebben. Naast de zege in Dordrecht eindigde ze in het wereldbekerklassement als eerste op zowel de 1000 als 1500 meter. ,,Ik probeer elke wedstrijd in principe hetzelfde te benaderen’', legt de pupil van coach Jeroen Otter uit. ,,Al zal de spanning hier misschien iets groter zijn dan bij een gemiddelde wereldbekerwedstrijd.’’



Groot verschil met de Europese titelstrijd is de ambiance. In Sofia zullen de tribunes nagenoeg leeg zijn, zo is de verwachting. Shorttrack leeft niet in Bulgarije, dat het toernooi eind juli kreeg toegewezen. ,,Het is jammer, maar het is niet anders’', zegt Schulting, die een emotionele tijd achter de rug heeft. In januari (kort voor de start van de EK) overleed haar oma en een dag later kreeg ze te horen dat ploeggenoot en maatje Sjinkie Knegt met brandwonden in het ziekenhuis was opgenomen.