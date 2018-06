Zenuwen gieren Prinsen door lijf, maar HCR haalt finale landstitel

Rondbuikig

Hoofd in de wolken

Veelzeggend is zijn antwoord op de vraag in hoeverre het hem meer vertrouwen geeft dat kopman Dick Jaspers met de winst van de wereldbeker in Blankenberge onder de arm is binnengekomen. De felicitaties vliegen Jaspers om de oren, die vlak voor de wedstrijd nog de bloemen voor zijn prestatie afgelopen weekend aan de Vlaamse kust in ontvangst neemt. De enthousiaste stemming in de zaal slaat echter niet over op de gespannen Prinsen. ,,Dick loopt hier een beetje met zijn hoofd in de wolken rond. Hij moet daarmee oppassen, want dat kan zomaar verkeerd uitpakken.”