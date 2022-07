Zes activisten voor de rechter na ‘belachelijk protest’ tijdens Grand Prix op Silverstone

Door de grote crash direct na de start gold er een rode vlag op het moment dat de demonstranten Wellington Straight op renden en gingen zitten. Ondertussen kwamen er wagens voorbij die op weg waren naar de pitstraat. De politie van Northamptonshire liet later weten dat er zeven mensen waren aangehouden voor de actie die gericht zou zijn tegen het gebruik van olie.

Zes van de verdachten verschenen dinsdag voor de rechter en zijn aangeklaagd voor het samenspannen om overlast te veroorzaken. De zevende is vrijgelaten.

,,Het is totaal onverantwoord", reageerde Stefano Domenicali, CEO van de Formule 1 tegenover Sky Sports. ,,Mensen mogen zich laten horen om te protesteren, maar om de baan op te komen en voor zeer gevaarlijke situaties te zorgen, is ongelooflijk stom. Dit is onacceptabel, je mag protesteren als je dat wilt, we hebben vrijheid van meningsuiting, maar dit is echt belachelijk.”

Carlos Sainz, die in Engeland zijn eerste Grand Prix won, liet weten begrip te hebben voor het standpunt van de demonstranten, maar stelde ook: ,,Dit is niet de manier. Dit had tot ongelukken kunnen leiden.”

Lewis Hamilton liet in eerste instantie weten dat hij ,,houdt van mensen die voor de planeet strijden” en dat er ,,meer mensen zoals hen” zouden moeten zijn. Later stelde hij dat hij niet precies had geweten wat er was gebeurd en dat hij vond dat ,,het mooi is als mensen opkomen voor waar ze in geloven, maar dat het wel veilig moet gebeuren.”

Bekijk de samenvatting van de race:

