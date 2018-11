Zes kandidaten Gerrit Schulte Trofee

Video Superclásico gaat opnieuw niet door na aanval op spelersbus

25 november Ook zondagavond ging de Superclásico niet door in Buenos Aires. Boca Juniors diende met succes bij de CONMEBOL een officieel verzoek in om de wedstrijd tegen rivaal River Plate in de finale van de Copa Libertadores niet te spelen. De Zuid-Amerikaanse voetbalbond honoreerde dat verzoek. Het is nog niet duidelijk wanneer de return wél wordt gespeeld.