Zes ploegen uit eerste divisie strijden volgend seizoen in play-offs om promotie

Wozniacki ondanks ‘bagel’ in eerste set toch onderuit

13:30 Caroline Wozniacki is ondanks een flitsende start in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De als dertiende geplaatste Deense verloor in drie sets van de Russische Veronika Koedermetova: 0-6 6-3 6-3.