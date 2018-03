Zesde toernooizege voor Fognini

Fognini was de nummer twee van de plaatsingslijst in de Braziliaanse stad. De dertigjarige Italiaan zal een plaats stijgen op de ATP-ranglijst; hij wordt de nummer 19 van de wereld. Jarry had voor februari nog nooit de laatste acht gehaald op een ATP-toernooi. De eerste keer dat hem dat lukte was in Quito, daarna volgde een plaats bij de laatste vier in Rio de Janeiro. Hij gaat zijn hoogste positie op de wereldranglijst bereiken: 61e.