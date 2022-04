Zet je wekker: dit is het tijdschema voor de Grand Prix van Australië

Video's Van Bronck­horst zet titel nog niet uit het hoofd na nederlaag in Old Firm: ‘Maakt het wel moeilijker’

Er moet een klein wondertje gebeuren wil Giovanni van Bronckhorst zich met Rangers nog kunnen mengen in de Schotse titelstrijd. In een weer bewogen en intense Old Firm timmerde Celtic een stevig fundament onder de 52ste titel in Schotland. De ploeg van Ange Postecoglou won op Ibrox met 2-1. ‘Gio’ zag de voorsprong van Celtic groeien tot zes punten.

