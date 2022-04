Zet morgen vroeg je wekker voor VT1: dit zijn álle tijden voor de Grand Prix van Australië

Tennis Daisy keert met toptalen­ten terug in hoofdklas­se: ‘Wij hopen weer boost te geven aan Apeldoorn­se tennis’

Vanaf komend weekend is er in Apeldoorn weer tennis op landelijk topniveau te zien. In het team van ALTV Daisy spelen de grootste talenten van Nederland mee. ,,Het is onwijs leuk dat zij voor onze mooie club willen uitkomen. Eén van de oudste clubs weer terug in de hoofdklasse. Dat is gaaf”, vertelt coach Jörgen ten Hove trots.

11:00