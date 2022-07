Zeven coronabesmettingen bij Japanse marathonploeg op WK atletiek

Fraaie zegereeks ten einde voor Lesley Pattinama-Kerkhove na verloren finale

Lesley Pattinama-Kerkhove is er niet in geslaagd het ITF-toernooi van Roehampton te winnen. De nummer 4 van Nederland verloor op het hardcourttoernooi in Engeland in de finale met 7-5 6-4 van de Amerikaanse Danielle Lao.

16 juli