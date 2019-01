Zevende Nederlandse titel Stroetinga, vier op rij voor Schouten

Stroetinga was nagenoeg de hele wedstrijd onzichtbaar, maar sloeg in de eindsprint toe. Na 150 ronden was de 37-jarige Fries van Royal A-ware de sterkste in een enerverende eindsprint. Sjoerd den Hertog eindigde als tweede en Crispijn Ariëns kwam als derde over de streep. De onttroonde titelhouder Simon Schouten miste als nummer vier het podium net.



Gary Hekman, een van de favorieten voor de eindzege, kwam vlak voor de finish ten val en was na afloop in tranen. Zondag kwam hij namelijk ook al ten val bij de massastart op de NK afstanden in Thialf.



Samen met Simon Schouten werd Hekman berispt voor zijn gedrag na die valpartij. Beide schaatsers raakten elkaar in de laatste bocht en gingen onderuit. Het leidde tot een verhitte woordenwisseling, waarbij ook fysiek contact plaatsvond. Hekman gooide boos zijn bril naar Schouten en duwde met zijn helm tegen die van zijn rivaal. Schouten pakte Hekman, die door de jury werd aangewezen als veroorzaker van de valpartij, daarop even vast.