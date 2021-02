Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton zet handtekening onder langverwacht nieuw contract

Gevel woning darter Raymond van Barneveld bezwijkt, terwijl hij zelf in Duitsland mikt op comeback

9:26 Een groot deel van de gevel van de woning van darter Raymond van Barneveld aan de Harry Pauwlaan in de Haagse wijk Ypenburg is vanavond naar beneden gekomen. Dat bevestigt zijn manager Ben de Kok via Twitter.