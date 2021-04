Zidane in aanloop naar return in Liverpool: ‘Mijn spelers zijn uitgeput’

Na de zege in Madrid op Liverpool won Real Madrid zaterdagavond in eigen huis ook nog eens de Clásico van FC Barcelona. Dat was de zesde zege op rij in alle competities. Zidane: ,,We zijn tot het uiterste gegaan om te komen waar we nu staan. Aan de andere kant zijn we dat ook gewend. Wie prijzen wil winnen moet alles geven. Ik weet zeker dat de spelers dat ook hier op Anfield zullen doen.”



Evenals in het eerste duel verschijnt Real Madrid niet in de sterkste samenstelling aan de aftrap. Zidane: ,,We missen veel spelers, eigenlijk al het hele seizoen. Maar hoe graag we ze er ook bij hadden gehad, we moeten nu een topprestatie leveren met de jongens die wel beschikbaar zijn. Gelukkig hebben we daarvoor de kwaliteit, de mentaliteit en de flexibiliteit.”