Zidane kan zich een Real zonder Ronaldo niet voorstellen: 'Hij hoort hier'

De 32-jarige Ronaldo, die een contract heeft tot de zomer van 2021, zou meer willen verdienen. In ieder geval net zoveel als Lionel Messi bij FC Barcelona en Neymar bij Paris Saint-Germain.



,,Ik kan me Real Madrid zonder Ronaldo niet voorstellen. Dit is zijn club, hier hoort hij'', aldus Zidane, die zaterdag Real met 1-0 van Villarreal zag verliezen en nu negentien punten minder heeft dan koploper FC Barcelona. ,,We weten dat er veel wordt gezegd en geschreven door mensen buiten de club. Ronaldo moet gewoon denken aan het voetbal en zijn eigen spel. Daar wil ik het over hebben.''



In de competitie kwam Ronaldo dit seizoen pas tot vier doelpunten. Zidane: ,,Hij zit even in een moeilijke fase. Maar Ronaldo heeft zoveel voor deze club gedaan, dat iedereen van hem houdt.''