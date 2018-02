Zieke Berdych verlaat ABN Amro-toernooi

De Tsjech meldde zich voor zijn kwartfinalepartij die om 12.30 uur zou beginnen tegen de Belg David Goffin af.



Vandaag komt Robin Haase in actie tegen Roger Federer. De Zwitser kan bij winst de nummer 1 positie op de wereldranglijst overnemen van Rafael Nadal.



De als vierde geplaatste Goffin speelt in de halve eindstrijd tegen de winnaar van de partij tussen de als tweede gerangschikte Bulgaar Grigor Dimitrov en de Rus Andrej Roeblev.



Goffin verloor vorig jaar in de finale in Ahoy van de Fransman Jo-Wilfried Tsonga.