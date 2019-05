Zieke Bertens geeft na vier games op: ‘Gevoel alsof ik moest overgeven’

Bertens ging tegen Viktoria Kuzmova bij een stand van 3-1, 40-15 zitten. Ze vroeg medische hulp. Ze vertelde dat ze trilde en geen kracht had. Na een paar minuten kon ze niet anders dan opgeven en het toernooi waar ze titelfavoriet was, verlaten. Fatima Moreira de Melo, de vrouw van Bertens’ coach Raemon Sluiter, liet bij RTL Boulevard weten dat de Nederlandse nummer 4 van de wereld vanmiddag al ziek was. Bertens zou last hebben van diarree en hebben overgegeven. Ondanks dat ze daarna rust nam en wat sliep, kwam het niet meer goed. Ze werd zo de eerste top-4 speelster die in Parijs nog voor de derde ronde opgeeft sinds Andrea Jaeger in 1984.

‘Gevoel alsof ik moest overgeven’

Op de persconferentie na afloop vocht Bertens opnieuw tegen de tranen. ,,Gisteren voelde ik me goed, ik was klaar voor vandaag. Maar vannacht om drie uur werd ik ziek wakker. Omdat ik pas laat speelde, hoopte ik dat ik me later op de dag beter zou voelen. Maar als ik begon te rennen dan ging het mis en had ik weer het gevoel alsof ik moest overgeven. Ik had beter niet de baan op kunnen gaan.” Bertens zei nog steeds veel buikpijn te hebben en hield het bij een korte reactie.



In de eerste ronde had Bertens, die vorig jaar de derde ronde haalde, met 6-3 6-4 gewonnen van Pauline Parmentier uit Frankrijk. De laatste keer dat ze opgaf in een partij was in januari vorig jaar. Ze staakte toen de strijd in Sint-Petersburg wegens griep.