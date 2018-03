Zieke Bouhanni mist Milaan-San Remo, Kittel debuteert

Bouhanni eindigde de afgelopen drie edities van de 'Primavera' steeds bij de eerste tien. Hij is de tweede sprinter die moet afhaken na Fernando Gaviria, de Colombiaan die een breuk in zijn linkerhand overhield aan een val in Tirreno-Adriatico.



Voor Bouhanni was Milaan-San Remo een hoofddoel dit voorjaar. ,,Het is de enige klassieker die een sprinter kan winnen. Twee jaar geleden had ik een mechanisch probleem in de sprint dat me de zege kostte. Dus ik weet dat ik er kan winnen'', vertelde de Fransman eerder.