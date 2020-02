Zieke Dumoulin moet debuut voor Jumbo-Visma uitstellen

Nijhuis fluit topper tussen AZ en Feyenoord, Gözübüyük krijgt FC Utrecht - Ajax

12:07 Bas Nijhuis heeft zondag de leiding over de topper tussen AZ en Feyenoord in Alkmaar. Om 14.30 uur wordt er afgetrapt. Allard Lindhout is de VAR bij dat duel.