Zieke Dumoulin start niet in Ronde van Lombardije

Dit betekent dat het seizoen voor Dumoulin voorbij is. En dat was niet niet zomaar een seizoen. De Limburger won in mei als eerste Nederlander ooit de Giro d'Italia. Twee weken terug reed hij met verpletterende overmacht naar de wereldtitel tijdrijden in het Noorse Bergen. Ook won hij het eindklassement in de BinckBank Tour.



Nederland wacht nu in spanning af welk parkoers de organisatie van de Tour de France over anderhalve week (17 oktober) gaat presenteren. Mocht het naar de zin zijn van Dumoulin, doordat er bijvoorbeeld voldoende tijdritkilometers in zitten, dan mag viervoudig Tourwinnaar Chris Froome zijn borst nat maken voor een duel met de Nederlander.