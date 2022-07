Zieke Griekspoor niet in actie in Kitzbühel, Rus uitgeschakeld in Warschau na eerste ronde

Tallon Griekspoor komt woensdagmiddag niet in actie op het ATP-toernooi van Kitzbühel. De nummer 2 van Nederland en de mondiale nummer 46 heeft zich wegens ziekte teruggetrokken voor het graveltoernooi in Oostenrijk.

De 26-jarige Griekspoor zou het in de tweede ronde opnemen tegen de Duitser Yannick Hanfmann, de nummer 140 van de wereld. Griekspoor hoefde in de openingsronde niet in actie te komen omdat hij een bye kreeg na een aantal afmeldingen, van onder anderen titelhouder Casper Ruud en Matteo Berrettini.

Griekspoor, die wordt vervangen door de Rus Ivan Gakhov, zou woensdag met Bart Stevens ook in actie komen in het dubbelspel.

Nederlaag Rus

Arantxa Rus is in de eerste ronde van het tennistoernooi van Warschau uitgeschakeld. De 31-jarige Nederlandse verloor in de Poolse hoofdstad in drie sets van de Italiaanse Sara Errani: 6-1 5-7 6-4. Rus is de nummer 75 van de wereld. Daarmee staat ze 52 plekken hoger dan de 35-jarige Italiaanse, die tien jaar geleden de finale haalde van Roland Garros.

In de eerste set was Errani oppermachtig en brak ze drie keer de opslag van Rus. Die knokte zich in een spannende tweede set terug en dwong zo een derde set af. Daarin kwam Rus meteen op achterstand en liep haar tegenstandster zelfs uit naar 5-0. Rus kwam nog sterk terug tot 5-4, maar leverde toen toch haar eigen opslagbeurt in. Op het tweede matchpoint sloeg Errani toe.

Volledig scherm Arantxa Rus op Wimbledon. © ANP / EPA