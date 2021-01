Zien we Dumoulin nog terug op de fiets? 'Tom kon niet genieten van wat hij aan het doen was’

Door Daan Hakkenberg



Het is maandagochtend en Merijn Zeeman staat ergens aan de rand van een weg in de buurt van de Spaanse badplaats Calpe. ,,Ik sta nu bij een techniektraining en ben volmaakt gelukkig,’’ zegt hij over de telefoon. ,,De teleurstelling over het verliezen van de Tour kan ik volledig relativeren. Het is januari, ik sta bij een training en vind het geweldig hier te zijn. En dat is nou precies wat er bij Tom ontbrak. Hij was hier, maar voelde zich niet volmaakt gelukkig.’’



,,Er is maar één iemand op de wereld die daar iets aan kan veranderen. Dat is hijzelf. In de basis laten mensen zich niet door anderen helpen, maar moeten ze zichzelf helpen. Of hij zijn geluk terug kan krijgen of niet? Of hij weer wielrenner wil worden of niet? Dat is zijn reis. Zijn zoektocht.’’