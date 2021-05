Ziggo Sport verliest uitzendrechten Formule 1

De impact voor de kijker is nog onduidelijk. Nordic Entertainment Group heeft momenteel geen betaalzender in Nederland, waar Formule 1 fans straks kunnen kijken. Het Scandinavische bedrijf zou een eigen televisiekanaal kunnen beginnen, maar zou de beelden - net als bij de Champions League - ook kunnen verkopen aan een bestaande zender die hiervoor het diepst in de buidel tast.

Darts

Nordic Entertainment Group zou in onderhandeling zijn over de koop van andere sportrechten als de Bundesliga. Ook zou het bedrijf darts willen weghalen bij RTL7. ,,Op dit moment zijn we in gesprek en we hebben nog geen formeel besluit vernomen,” reageert RTL hierop. Naar het WK darts keken afgelopen januari fors minder mensen, nadat Michael van Gerwen in de kwartfinales verloor. De finale trok 626.000 kijkers.