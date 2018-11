Zilver voor Schulting op 500 meter bij wereldbeker in Salt Lake City

Cavani en Neymar bezorgen Henry volgende grote nederlaag

11 november Thierry Henry (41) beleefde vanavond de volgende teleurstelling in zij nog prille trainersloopbaan. Zijn ploeg AS Monaco verloor in het Stade Louis II met 0-4 van Paris Saint-Germain, dat ook de dertiende competitiewedstrijd in de Ligue 1 won.