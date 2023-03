Zilveren Thomas Krol rijdt beste 1000 meter op juiste moment: ‘Stolz? Wou dat ik zijn talent op m’n 18de had’

EK atletiek Titelverde­dig­ster Nadine Visser als snelste door op 60 meter horden, ook Bouju en Foppen verder

Atlete Nadine Visser is de EK indooratletiek in Istanbul overtuigend begonnen. De 28-jarige titelverdedigster op de 60 meter horden won vrij eenvoudig haar serie in 7,88 en kan zondag op jacht gaan naar haar derde gouden medaille op rij op het onderdeel.