Zilvervloot vaart binnen in Volendam na transfer Micky van de Ven: ‘Dit is echt geweldig voor de club’

FC Volendam heeft met Carel Eiting en Xavier Mbuyamba zijn twee groeibriljanten nog steeds binnenboord, maar toch is vandaag een reusachtig geldschip binnengevaren bij de club. Micky van de Ven verkaste voor 50 miljoen euro naar de Premier League, waar hij voor zes jaar tekende.

Aan de transfer die Van de Ven van VfL Wolfsburg naar Tottenham Hotspur vandaag officieel beklonk zat een aanlokkelijk doorverkooppercentage, waardoor de club nog meer kan bijschrijven dan het al bij de transfer zelf al toucheerde (3,5 miljoen euro, red.). En die transfer was destijds al de duurste verkoop uit de clubhistorie. ,,Dit is geweldig voor de club”, zegt Keje Molenaar, die destijds als adviseur betrokken was bij de club.

Saillant is nog de manier waarop Van de Ven in 2021 vertrok bij de club om in Duitsland aan de slag te gaan. Daar moest namelijk een vurige arbitragezaak aan te pas komen omdat Volendam destijds veel meer voor de speler verlangde dan geïnteresseerde club wilden betalen. Wijlen Mino Raiola noemde Volendam destijds nog mesjogge terwijl Volendam-trainer Wim Jonk door Van de Ven’s vader werd beschuldigd te verdienen aan de overgang.

De arbitragecommissie van de KNVB gaf Volendam gelijk, maar even later maakte Van de Ven alsnog zijn transfer naar Duitsland. ,,Micky is hét voorbeeld van wat een enorm voordeel het kan hebben om een goede jeugdopleiding te hebben”, zegt Molenaar, die benadrukt dat het binnengekomen bedrag voor Volendam-begrippen reusachtig is.

,,We kunnen nu weer volop bezig gaan met het versterken van de selectie. De arbitragezaak was destijds vervelend, maar soms moet je voor je belangen opkomen. Mark van Bommel verdient trouwens ook een pluim. Die zag ook de enorme potentie in van Micky als trainer van Wolfsburg.”

‘Interessant’

De voormalige speler van Ajax en Feyenoord kent Van de Ven al lang. ,,Hij speelt in het elftal van mijn zoon Jip. Hij heeft misschien iets waardoor mensen niet direct zijn potentie onderkennen. Maar de echte kenners zien het wel. Ik weet nog goed dat Wim Jonk hem ‘interessant’ noemde. Als Wim dat zo zegt, dan zit daar echt wat in.” Molenaar begreep destijds al niet dat bijvoorbeeld Ajax niet toesloeg. ,,Maar goed, ik had er wel meer op mijn lijstje staan. Joey Veerman bijvoorbeeld.”

Van de Ven wordt met zijn transfer na Matthijs de Ligt (voor 85 miljoen euro naar Juventus), Virgil van Dijk (84,6 miljoen euro naar Liverpool) en Nathan Aké (voor 45,3 miljoen naar Manchester City) de duurste Nederlandse verdediger ooit. De international van Jong Oranje vertrekt voor een vaste som van 40 miljoen euro naar de Premier League. Dat bedrag kan via bonussen oplopen tot 50 miljoen.

