‘Zin om weer te racen, niemand knapt hier van op’

Ook F2 en F3 starten opNiet alleen de Formule 1 heeft weer een kalender voor 2020, ook de Formule 2- en 3-teams zoals het Nederlandse MP Motorsport mogen weer aan de gang. ,,We staan te trappelen, omdat we zin hebben maar ook omdat weer racen financieel nodig is’’.

Door Arjan Schouten



Altijd gaat alle aandacht vanzelfsprekend uit naar de koningsklasse, maar ook de teams die opleiden voor de Formule 1 haalden vandaag opgelucht adem. Naast Max Verstappen, Lewis Hamilton en al die andere wereldberoemde coureurs is er bij de acht geplande Europese races deze zomer ook plaats voor Formule 2 en Formule 3.

,,En dat die bevestiging er nu is, is wel heel fijn om te horen’’, aldus Sander Dorsman, teammanager van MP Motorsport. De Nederlandse racestal uit Westmaas komt uit in de Formule 2 én de Formule 3. Het voortraject naar het grote werk, naar de summum van de autosport.

,,En ook daar staan alle teams te trappelen om weer aan de slag te gaan’’, zo merkt hij. ,,Omdat we er allemaal na die maanden van rust enorm zin in hebben, maar net zo goed omdat het financieel ook heel nodig is nu. Niet dat het water ons echt aan de lippen staat, nu. Maar was dit seizoen helemaal niet doorgegaan, dan was het een heel ander verhaal geworden. Dat seizoen hebben we wel écht nodig. Want niemand knapt hier van op’’.

Volledig scherm Richard Verschoor op het hoogste treetje bij de Grand Prix van Macau. © KNAF

Net als Formule 1 wacht ook de Formule 2 en 3 een uitputtende inhaalrace met acht races in tien weken tijd, startend met een dubbele ontmoeting op de Red Bull Ring op 5 en 12 juli. ,,Dat gaat wel een bepaalde impact hebben’’, weet Dorsman, die alleen zijn operationele medewerkers mee mag nemen. Geen gastenpassen, geen sponsors, geen partners. ,,Maar daar heeft niemand nu aanmerkingen op, het is allemaal vrij logisch. Zolang we de nodige mensen en de coureurs mee mogen nemen, springen we al een gat in de lucht nu’’.

Maar een pittige zomer wordt het sowieso voor het team dat in de Formule 2 start met de Japanse Formule 2-coureur Noboharu Matsushita, die morgen na veel papierwerk in Nederland landt. En de Braziliaan Felipe Drugovic, die in Nederland is gebleven. In de Formule 3 starten namens MP Motorsport de Nederlanders Richard Verschoor en Bent Viscaal en de Oostenrijker Lukas Dunner.

,,Deze zomer wordt voor ons een marathon waar je U tegen zegt’’, verwacht Dorsman. ,,Concreet zullen onze medewerkers straks vier dagen thuis zijn tussen begin juli en begin september. Met 44 man zitten we tien weken op elkaars lip. Dat is toch wel heftig en dat vraagt om wat maatregelen om het leven wat soepeler te maken. Liefst heb je die races allemaal uitgesmeerd over het hele jaar, maar iedereen begrijpt de situatie ook wel weer.”

