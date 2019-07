Zinnen gezet op een mooie transfer? Dan helpt muiten, weet ook Neymar

Door Nik Kok



Peter Bosz werd als trainer van Borussia Dortmund gek van Ousmane Dembélé die een transfer naar FC Barcelona wilde afdwingen door simpelweg niet meer op te komen dagen. En toen de Franse aanvaller zijn transfer eenmaal te pakken had, bedacht een andere sterspeler van de club dat hij ook wel weg wilde. Pierre-Emerick Aubameyang kwam nog opdagen, zoveel plichtsbesef had hij nog, maar wel elke dag te laat. Tot Bosz er op een dag wat van zei. Toen kwam hij de volgende dag op tijd, om dagen erna toch weer later te komen. Het was geen verrassing dat Aubameyang niet lang daarna voor Arsenal ging spelen en niet meer voor Borussia Dortmund.