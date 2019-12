Zirkzee maakt debuut bij winnend Bayern, PSG haalt uit tegen 'Gala’

volleybal CEV Cup Vliegende start voor Dynamo in Europa

23:40 Zonder zich overmatig in te spannen, heeft Dynamo de eerste wedstrijd in de CEV Cup gewonnen van Polonia London. De Engelse landskampioen werd woensdag in iets meer dan een uur uit de zaal gepoetst in Apeldoorn door de regerend bekerhouder van Nederland: 25-14, 25-17, 25-20.