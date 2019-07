Ziyech heeft geen interesse in een club als Sevilla

Geen vooruitgangHakim Ziyech blijft vooralsnog trouw aan Ajax. De 26-jarige middenvelder, die momenteel met Marokko deelneemt aan de Afrika Cup in Egypte, ziet niets in een overgang naar Sevilla.

Volledig scherm © EPA Door Freek Jansen



De Spaanse club zou bereid zijn om de transfersom voor de aanvallende middenvelder, ongeveer 30 miljoen euro, op tafel te leggen. Die poging kan de club zichzelf besparen. Ziyech, die terug kan kijken op een ijzersterk seizoen bij Ajax, legt de lat logischerwijs hoog voor zichzelf. Net als vorig jaar, toen iedereen uitging van een vertrek van de Marokkaan, neemt hij alleen genoegen met een club waar het volledige plaatje klopt. Ondanks de aantrekkingskracht van de Primera División, is Sevilla niet van het kaliber clubs waar Ziyech de stap voor wil wagen. Afgelopen seizoen eindigde de nieuwe club van Luuk de Jong op de zesde plaats in Spanje, waardoor het niet in de Champions League, maar in de Europa League zal uitkomen.



,,Met alle respect voor die clubs, maar dat zijn niet de clubs waar ik mijn positie bij Ajax voor inlever,” sprak Ziyech vorig jaar over de concrete interesse van onder meer Sevilla. ,,Voor mij staat continu één aspect centraal: ik moet er sportief echt op vooruit gaan. Als het een soortgelijke club als Ajax is, dan hoeft het van mij niet.” Het uitgesproken standpunt van Ziyech van vorig jaar lijkt ook voor deze zomer van toepassing.

Kern intact

Afgelopen vrijdag sprak trainer Erik ten Hag de gedachte uit dat Ajax deze zomer een grote kern intact houdt. Vooralsnog is dat niet alleen het geval met Ziyech, maar ook met David Neres. De Braziliaanse buitenspeler staat al langere tijd op de radar van verschillende Europese topclubs, maar tot een concreet bod kwam het nog niet. Een eventuele verkoop van Ziyech of Neres hangt momenteel nauw samen met de komst van Steven Bergwijn. De 21-jarige aanvaller van PSV pronkt momenteel bovenaan het wensenlijstje van potentiële offensieve versterkingen. Afgelopen zaterdag begon Bergwijn, voor wie ook buitenlandse interesse is, de voorbereiding gewoon in Eindhoven. Voor hoe lang is de grote vraag. Voor een transfer naar Ajax lijkt hij echter nog even geduld te moeten hebben.

De heersende gedachte in de raad van commissarissen van Ajax is dat de komst van Bergwijn pas concreet kan worden gemaakt als Neres of Ziyech is vertrokken. Wellicht dat directeur voetbalzaken Marc Overmars bij de aanstaande verkoop van Matthijs de Ligt alsnog een poging waagt om de rvc te overtuigen om Bergwijn met het binnen gekomen geld eerder naar Amsterdam te halen. De transfer van De Ligt, met Juventus op poleposition, zal op korte termijn worden bekrachtigd. Op de achtergrond is Ajax druk bezig met zijn naderende erfenis. Behalve Bergwijn, aast Ajax dan ook op een nieuwe rechter centrale verdediger, waarbij het streven is om die in de komende weken, in ieder geval voor de voorronde van de Champions League, te presenteren.

Momenteel heeft Ten Hag de keuze uit Lisandro Magallán en Perr Schuurs voor die positie, terwijl ook rechtsback Joel Veltman en de linksbenige Lisandro Martinez als mogelijke opties worden gezien. Magallán kreeg afgelopen zaterdag in het oefenduel met Aalborg BK de kans in de eerste helft, maar maakte een matige indruk. De Argentijn, waar Ajax een jaar achteraan zat en ongeveer acht miljoen euro voor betaalde, toont in het veld nog altijd de nodige aanpassingsproblemen. In het snikhete Oldenzaal sloten de Amsterdammers een intensieve trainingsweek af met een 1-1 gelijkspel.