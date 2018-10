Ziyech: Het is nu of nooit

Door Daniël Dwarswaard De thuiswedstrijd tegen Benfica zal in grote mate het perspectief voor Ajax bepalen in de Champions League. Bij winst komen de Amsterdammers op zeven punten en gloort de tweede ronde van het belangrijkste clubtoernooi ter wereld. Maar vooral kan Ajax een barrière slechten door eindelijk weer eens te overwinteren in de Champions League. Dat gebeurde voor het laatst in het seizoen 2005/2006. Hakim Ziyech realiseert zich dat deze selectie het uitstekende begin in Europa morgen tegen Benfica een vervolg moet geven. ,,We zijn op de goede weg. Het seizoen is nog lang, maar je merkt dat er iets moois groeit. We zijn een vriendengroep. Iedereen heeft binnen het veld veel voor elkaar over’’, zegt hij.

Volgens de Marokkaanse spelmaker moet Ajax nu toeslaan. ,,We hebben een goede ploeg. Zo bezien is het wel nu of nooit. Nationaal gezien heeft de club al lang geen prijzen meer gepakt. Internationaal hebben we twee seizoenen terug natuurlijk wel iets moois neergezet door de finale van de Europa League te bereiken. Vorig jaar helaas niet.’’



In de uitverkochte Johan Cruijff Arena kan Ajax zeer waarschijnlijk weer beschikken over de backs Mazraoui en Tagliafico. Het duo miste afgelopen weekend de wedstrijd tegen Heerenveen (0-4), maar traint vandaag weer met de selectie mee. Trainer Erik ten Hag wilde nog niet prijsgeven met welke spelers hij de strijd aangaat. Zo wilde hij niet aangeven of Neres een optie is, maar ook bleef onduidelijk of Dusan Tadic, Kasper Dolberg of Klaas-Jan Huntelaar als spits gaat starten. En of Daley Blind achterin of op het middenveld gaat spelen en er ook nog plaats is voor Donny van de Beek of Maximilian Wöber. ,,We hebben veel meer dan elf basisspelers”, herhaalde Ten Hag. ,,We beginnen met de ploeg die in mijn ogen Benfica het meeste pijn kan doen.”