Ziyech moet Fekir vervangen bij Lyon, Bale op weg naar United

Het WK in Rusland nadert zijn ontknoping, maar de meeste clubs zijn alweer druk bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In onze rubriek TransferTalk houden we deze zomer alle geruchten en voltooide transfers bij.

NAC moet geduld hebben met City-huurlingen

Paolo Fernandes en Erik Palmer-Brown zijn de afgelopen dagen officieel gepresenteerd door NAC, terwijl Luka Ilic vanaf het begin van de voorbereiding meedraait. Evenals de als stagiair aangemerkte Mohammed Aminu. Het is echter niet aannemelijk dat een van hen zaterdag (16.00 uur) tegen Sparta tijdens de eerste serieuze testcase op het veld staat.

Volledig scherm Paolo Fernandes. © Pro Shots Dat heeft alles te maken met de benodigde papieren en vergunningen die de Bredase club moet krijgen voor het viertal van Manchester City. Pas als de administratieve rompslomp geregeld is, kan trainer Mitchell van der Gaag de spelers inzetten bij de oefenduels.



Complicerende factor is dat de Palmer-Brown (Verenigde Staten), Ilic (Servië) en Aminu (Nigeria) van buiten de Europese Unie komen. Als niet EU-ingezetene gelden er andere en strengere regels. De NAC-supporters moeten daarom nog even geduld opbrengen om de verse lading City-talenten aan het werk te zien.

Chabot op weg naar Groningen

Jeffrey Chabot staat op het punt te verkassen naar FC Groningen. De Duitse verdediger van het naar de Keuken Kampioen Divisie gedegradeerde Sparta is momenteel in Groningen om de laatste plooien glad te strijken. Volgens Sparta is de overgang echter nog niet rond.

Ziyech naar Lyon?

Nabil Fekir wil nog steeds naar Liverpool (zie onder). Volgens Daily Mirror ziet Olympique Lyon in Hakim Ziyech de ideale vervanger. De aanvallende middenvelder leek op weg naar AS Roma, maar de Italiaanse club wil eerst spelers verkopen. Daarom meldde Ziyech zich deze week gewoon weer bij Ajax. Lyon is dus een nieuwe optie voor de Ajacied. Wellicht wacht Liverpool tot na de WK-finale omdat Fekir deel uitmaakt van de selectie van Frankrijk.

AFC Ajax on Twitter Welcome back, maestro! 🤙😍 🎩🔟

Na Ronaldo ook Bale weg bij Real?

De gesprekken tussen Manchester United en Gareth Bale zijn in een vergevorderd stadium. Dat meldt Manchester Evening News. De Welshman kon afgelopen seizoen onder de inmiddels vertrokken Zinedine Zidane niet altijd op een basisplaats rekenen. Volgende Engelse krant zou Bale het laatste woord hebben in de transfer en staat Real welwillend tegenover een transfer.

Volledig scherm © Getty Images

Vormer wil meer respect van Club Brugge

Op ramkoers liggen beide partijen niet, toch is er wat wrevel tussen Club Brugge en Ruud Vormer (30). De Belgische club wil het contract van haar razendpopulaire kapitein maar met één seizoen verlengen (tot 2021). En daar heeft de ex-Feyenoorder het lastig mee. ,,Ik hoop dat we er snel uitkomen.''

Voor aanvang van de geplande contractbesprekingen had de publiekslieveling nog alle vertrouwen in de toen nakende gesprekken met Club, maar even snel kwam Vormer voor een verrassing te staan. In Brugge wil men het lopende contract tot 2020 slechts met één seizoen verlengen, dit terwijl het kamp Vormer minstens voor twee jaar - tot zijn 34ste - wil bijtekenen. En ook over het loon is er vooralsnog geen consensus bereikt. Blauw-zwart twijfelt niet aan Vormers kwaliteiten. Wél heeft het twijfels bij de houdbaarheid van de middenvelder, die de Bruggelingen dit seizoen de titel schonk. Vormer en zijn entourage zien het contractvoorstel als een gebrek aan respect.

Volledig scherm © BELGA

Exit Conte bij Chelsea

De Engelse voetbalclub Chelsea heeft trainer Antonio Conte ontslagen. Dat meldden diverse Britse en Italiaanse media. Lees hier meer.

Lenglet naar Barça

Barcelona heeft een nieuwe centrale verdediger binnen. Clément Lenglet komt de Catalaanse gelederen versterken. De 23-jarige Fransman komt over van Sevilla, dat hem in januari 2017 overnam van AS Nancy. Barcelona betaalt zo'n 36 miljoen euro voor Lenglet.



Met de komst van Lenglet ligt de weg voor een vertrek van WK-revelatie Yerry Mina open. Mina scoorde op het WK in Rusland drie keer, maar imponeerde in Barcelona nauwelijks. De Colombiaan mag dan ook vertrekken. Everton zou een van de geïnteresseerden zijn.

Roda heeft Kameroenees op proef

Volledig scherm Sébastien Bassong © REUTERS Roda JC heeft sinds deze week een opvallende proefspeler in huis. De Frans-Kamaroenese verdediger Sébastien Bassong probeert in Kerkrade een contract te verdienen. De 32-jarige speelde woensdag met Roda JC een oefenduel tegen het Duitse Alemannia Aken. Bassong kwam daarbij één helft in actie. De Kamaroenees met Frans paspoort heeft een grote staat van dienst. Hij speelde onder meer 117 wedstrijden in de Premier League voor clubs als Newcastle United en Tottenham Hotspur. Ook kwam hij tot nu keer 15 keer uit voor het nationale elftal van Kameroen en speelde hij op het WK van 2010. Tottenham betaalde ooit bijna tien miljoen euro voor de verdediger.



Bassong speelde in maart 2017 zijn laatste officiële wedstrijd voor Norwich City en is al ruim een jaar clubloos. Roda hoeft daardoor geen transfersom hoeft te betalen.

Fulham betaalt 40 miljoen euro

Dat de promotie van het Championship naar de Premier League een lucratieve aangelegenheid is, blijkt wel uit de meest recente transfer van Fulham. The Cottagers trekken bijna 40 miljoen euro uit voor de komst van Jean-Michael Seri. De Ivoriaanse middenvelder komt over van Nice, waar hij sinds 2015 speelde.



En als Fulham dan toch aan het shoppen is in Nice... Ook de 29-jarige verdediger Maxime Le Marchand maakt de overstap van Nice naar Londen.

Juventus wil nóg een speler uit Madrid

Juventus is lekker op dreef. Na de aankoop van Cristiano Ronaldo moet er volgens Tuttosport nog een speler de overstap maken van Madrid naar Turijn. Diego Godín staat hoog op het verlanglijstje van coach Massimiliano Allegri. De 32-jarige verdediger uit Uruguay heeft bij Atlético Madrid nog een contract tot de zomer van 2019 en dus zouden de Madrilenen hem kunnen verkopen om nog wat geld te vangen.

Volledig scherm Diego Godin. © Getty Images

Paolo Fernandes blijft bij NAC

NAC Breda kan nog een seizoen beroep doen op Manchester City-huurling Paolo Fernandes. De 19-jarige Spaanse aanvaller wordt net als afgelopen seizoen ook in seizoen 2018/2019 gehuurd van de Engelse landskampioen. De Spanjaard zelf is er blij mee, zo laat hij op de clubwebsite weten: ,,Ik ben natuurlijk heel erg blij. Vorig jaar ging het richting het einde van het seizoen steeds beter. Hopelijk kan ik die vorm doortrekken naar het komende seizoen. Toen ik hier wegging aan het einde van het afgelopen seizoen, had ik gelijk het gevoel dat ik terug moest komen. Zeker ook omdat ik iedereen hier nu ken, erg fijne mensen, en natuurlijk voor mijn ploeggenoten. Ik ga dit seizoen weer alles geven."

FC Porto wil De Wit

Mees de Wit staat volgens Record in de belangstelling van FC Porto. Het contract van De Wit bij Ajax liep afgelopen maand af en dus kan hij gratis vertrekken uit Amsterdam. FC Porto zou de 20-jarige Nederlandse linksbuiten graag voor het B-elftal willen inlijven.

Leroy George weg uit Melbourne

Volledig scherm Leroy George in zijn tijd bij NEC. © ProShots Leroy George heeft een aanbieding tot contractverlenging bij Melbourne Victory naast zich neergelegd. Dat laat de club weten in een officieel statement: ,,Ondanks de beste bedoelingen van de club over een langere periode heeft de 31-jarige een zeer verbeterde aanbieding geweigerd. George heeft aangegeven een lucratieve deal te willen hebben om nog langer zo ver van huis te willen spelen. Een terugkeer naar Nederland, waar George is geboren, sluit hij voorlopig uit. ,,Ik wil nog twee jaar in het buitenland voetballen. Dan ben ik 33 jaar en dan zien we het wel verder."



George voetbalde in Nederland voor FC Utrecht en NEC, waarna hij via Qarabag uit Azerbeidzjan, het Turkse Göztepe Izmir en het Turkse Adana Demirspor in Melbourne terecht kwam.

Fekir wil nog steeds naar Liverpool

Volledig scherm Nabil Fekir. © AFP Op 9 juni van dit jaar tweette Olympique Lyon dat Nabil Fekir bij de club zou blijven, maar volgens The Mirror wil de Franse middenvelder nog altijd de overstap maken naar Anfield Road. Dat zou Fekir, die zondag met Frankrijk de finale van het WK 2018 in Rusland speelt, nu ook aan de clubleiding in Lyon hebben laten weten. Fekir hoefde eerder volgens Engelse en Franse media enkel nog de medische keuring bij Liverpool te doorstaan. Totdat Olympique Lyon die tweet de wereld in slingerde dus. Wordt vervolgd...

Touré naar Londen?

West Ham United heeft gesprekken gevoerd met Yaya Touré, zo weet The Sun. Het contract van de 35-jarige Ivoriaanse middenvelder liep deze zomer af en kan dus transfervrij het Etihad Stadium verlaten. The Hammers lijken dus de beste papieren te hebben.