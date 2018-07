Ziyech morgen naar Roma, Vitesse in gesprek met Chelsea-goalie

Zaterdag stond hij gewoon op het veld, een dag later ontbrak Nigel Bertrams op de training in Zundert. De 25-jarige doelman neemt na een jaar alweer afscheid van NAC, bevestigen diverse bronnen. Zondag heeft hij in de kleedkamer zijn teamgenoten op de hoogte gesteld van zijn verrassende vertrek.



De Bredase club is sinds een aantal dagen in onderhandeling met het Deense Nordsjaelland dat de sluitpost per direct wil overnemen. De verwachting is dat de transfer vanavond al wordt afgerond. De Denen zijn dit week op trainingskamp in Overijssel.



Bertrams werd in 2017 transfervrij overgenomen van Willem II en had een doorlopend contract tot medio 2019. Aanvankelijk wilde technisch directeur Hans Smulders zijn contract openbreken en van hem de vaste nummer 1 maken. Daar is nu verandering gekomen.



Op de achtergrond speelt namelijk dat NAC onlangs contact heeft opgenomen met Jorn Brondeel. Deze dagen kwam naar buiten dat de Bredanaars in de winterstop ook al een poging hebben gewaagd om Brondeel terug te halen, dat zei zijn zaakwaarnemer Sandro Calabro.