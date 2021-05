Ziyech vol trots na Champions League-winst: ‘Dit is een kinderdroom die uitkomt’

Video Van Gerwen toch weer met lege handen in Premier League, stukadoor Clayton wint 290.000 euro

29 mei Michael van Gerwen wacht in 2021 nog altijd op zijn eerste eindzege. Ook in zijn geliefde Premier League Darts greep de vijfvoudig winnaar vanavond naast de hoofdprijs. De 32-jarige Vlijmenaar werd in de halve finales uitgeschakeld door Jonny Clayton. In een hoogstaande partij trok hij net aan het kortste eind: 8-10 in legs. Clayton won daarna ook de finale en ging met de beker en de hoofdprijs van 290.000 euro aan de haal.