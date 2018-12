Zlatan blijft in ‘MLZ’, Anderlecht wil Bosz of De Boer

Zlatan Ibrahimovic heeft op zijn kenmerkende stijl bevestigd dat hij ook volgend seizoen te bewonderen is in de Noord-Amerikaanse voetbalcompetitie Major League Soccer (MLS). ‘MLZ, ik ben nog niet klaar met jou’, twitterde de Zweedse stervoetballer. Ibrahimovic verwijst met de ‘Z’ naar zijn voornaam. De eigenzinnige Zweed heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij vindt dat hij veruit de beste voetballer is in de MLS. Bij LA Galaxy kwam ‘Ibra’ 22 keer tot scoren in 27 wedstrijden.



De 37-jarige spits werd de laatste tijd genoemd bij onder meer AC Milan. Een terugkeer naar de Serie A zit er niet aan te komen, aldus Ibrahimovic. In het bijbehorende filmpje op zijn sociale media heeft de Zweed even alle roddels over zijn persoon op een rij gezet. Met als conclusie: wees niet getreurd, de ‘Major League Zlatan’ gaat door.