Zlatan koopt paard in de Achterhoek: 'Wist niet wie hij was'

,,Ik heb de man nog nooit gezien, en zou 'm tot gisteren niet herkennen ook", stelt Sander Geerink nuchter. ,,Ik volg voetbal totaal niet en wist echt niet wie hij was, totdat mensen me erop wezen. Nu heb ik het opgezocht en hij blijkt inderdaad wereldberoemd. En vinden we het eigenlijk wel hartstikke leuk."



Grande Dieni was slechts korte tijd onderdeel van de Geerink-stal. Een paar weken geleden kregen de broers het dier aangeboden voor de handel. Sander Geerink reed er vervolgens een concours mee in Kronenberg en won direct. Dat wakkerde de aandacht aan. Het dier is al opgehaald van het complex in de Achterhoek. Zlatan zelf liet zich daarbij niet zien.



Het is ook nog maar de vraag hoe vaak de 36-jarige Zweed zelf daadwerkelijk de merrie gaat berijden. Zlatan schrijft op Facebook weliswaar dat hij de 6-jarige merrie als nieuwe uitdaging ziet, volgens Geerink kocht hij het dier voor iemand anders. ,,Een amazone waar wij vaker handel mee doen gaat er op rijden, hij heeft het vooral voor haar gekocht."