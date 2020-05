Zo beleefde Leo van Vliet de Tour van Joop Zoetemelk: ‘Niemand had een hekel aan hem’

Door Daan Hakkenberg



1 juli 1980, etappe 5 Luik-Lille, kasseienrit gewonnen door Bernard Hinault

,,Het was niet zoals tegenwoordig een rit met een paar kasseistroken. Dit was gewoon een volledige Parijs-Roubaix,’’ zegt Leo van Vliet over de etappe van Luik naar Lille. ,,Tour-directeuren Jacques Goddet en Félix Levitan waren een beetje sadisten. De Tour moest alleen maar zwaarder en zwaarder. Er was niks menselijks meer aan.’’



De eerste vijf dagen van de Tour de France van 1980 zijn voor de ploeg van TI-Raleigh een succes. Jan Raas en Henk Lubberding hebben al een etappe gewonnen, TI-Raleigh wordt op dag twee eerste in de ploegentijdrit en Gerrie Knetemann rijdt daarna een dag in het geel. Maar in de kasseienrit kan Joop Zoetemelk niet met de besten mee en verliest meer dan twee minuten op Bernard Hinault. ,,Het was niet dat we daarna zwaar in mineur waren. Het was vooral ook een gemiste kans omdat die Roubaix-rit meerdere van onze renners op het lijf geschreven was. Peter Post, de ploegleider, zei: ‘Neem Zoetemelk mee over die kasseien.’ Daar kon hij veel tijd winnen of verliezen. Achteraf was vooral Raas teleurgesteld. Wij reden Joop telkens naar voren, maar die zakte er elke keer doorheen. Achteraf zei Joop niet zoveel. Dat deed ie nooit. Hij gaf ook niet op, maar voor hem was deze slechte start ook ongewoon.’’