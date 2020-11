Zo haalde Edberg Federer uit dal na rampjaar 2013: ‘Hij liep naast zijn schoenen’

Net als in 2020 was 2013 een fysiek en sportief rampjaar voor Roger Federer. In een podcast legt Stefan Edberg, de Zweedse oud-coach van de legendarische Zwitser, uit hoe hij hem in 2014 uit het dal trok.

Het was een beeld waarvan tennisliefhebbers het warm kregen: Roger Federer die op 6 november een foto postte van een training. Het herstel van zijn knieblessure, die na corona een groot deel van 2020 in de soep gooide, verloopt voorspoedig. De 39-jarige ‘veteraan’ heeft zelfs hoge verwachtingen van de Australian Open. ,,Hij is bezig met het herstel en ik zou zeggen dat het niet beter kan verlopen", aldus coach Ivan Ljubicic. ,,Ik ben benieuwd hoe ver we dat in de komende maanden kunnen opvoeren. Er is in ieder geval veel vertrouwen.”

Ook Stefan Edberg weet wat het is om Federer naar zijn beste niveau te zien toewerken. De Zweed, zelf ook een meervoudig grandslamwinnaar, coachte Federer in 2014 en 2015, kort na rampjaar 2013. Federer won dat jaar slechts één toernooi (Halle) en ging onder meer op Wimbledon al in de tweede ronde onderuit tegen de onbekende Oekraïener Sergei Stakhovsky.



In een podcast bij KickServeRadio.com kijkt Edberg, die begin 2014 coach werd van Federer, terug op die periode. ,,Hij had rugproblemen, raakte op de een of andere manier de weg kwijt en liep naast zijn schoenen. Hij had nieuwe inspiratie nodig. Misschien dacht hij na over hoe hij zijn spel verder kon ontwikkelen. Op datzelfde moment besliste hij om van racket te veranderen en dat was volgens mij een hele belangrijke ingreep. Waarna ik in 2014 in beeld kwam.”

,,Natuurlijk had ook ik mijn visie op hoe hij een betere speler kon worden”, gaat Edberg verder. ,,Maar hij wist ook waar hij naartoe wilde, en dat is hoe de samenwerking begon - alles van dag tot dag bekijken. Ik zat ooit ook in datzelfde straatje. We praatten en waren het er snel over eens dat we veranderingen moesten aanbrengen in zijn spel. Dat deden we ook. Roger wilde een meer aanvallende speler worden, net zoals ik dat was. Het was belangrijk om hem nieuwe input en ideeën aan te reiken. Maar zoals ik zei: de racketwissel was cruciaal. Die nieuwe technologieën, dat is hoe het allemaal begon. Hem iets bijleren is echt niet moeilijk, hij luistert goed. Da’s altijd een goede start. De kleine details maken het verschil.”

Stefan Edberg.

Het duo zou uiteindelijk zo’n twee jaar samenwerken, en hoewel het spel van Federer aanvallender werd, leverde het hem geen nieuwe grandslamtitels op. Wel stond hij drie keer in de finale: in 2014 en 2015 op Wimbledon, en in 2015 bij de US Open. ,,Ik wil mijn jeugdidool bedanken voor twee zeer succesvolle jaren”, zo liet Federer toen weten op Facebook. ,,Het was een droom die uitkwam.”