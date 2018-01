Zo houdt de tv-camera de darters bij

Door Max van der Put



Niet verrassend dat Sky Sports, dat de tv-opnamen maakt en verkoopt aan onder meer RTL, voormalige topdarters heeft gevraagd voor het spotten. Jarenlang wisselden Keith Deller en Eric Bristow elkaar af. Nu Bristow onlangs is gestopt, neemt Colin – Jaws – Lloyd het van hem over. Hij is bezig aan zijn eerste WK.



,,Ik ken Keith goed. Hij vroeg mij om op de plaats van Eric te gaan zitten”, aldus Lloyd, die in 2002 de halve finale van het WK bereikte en een paar jaar later de World Grand Prix en de World Matchplay op zijn naam schreef. ,,Tijdens de World Grand Prix moest ik kijken of het wat voor me is. En of ik het wel kan.”