Zo keren topvoetballers na coronastop terug op het trainingsveld

In Het Wiel Podcast | Sam Oomen heeft plezier terug: ‘'Het was geen verloren jaar’

12:00 Na een bewogen jaar met een slepende blessure, een zware valpartij en het vertrek van vriend Dumoulin naar een andere ploeg, fietst Sam Oomen weer met plezier. Hij heeft veel tijd gehad om na te denken. Hij is er van overtuigd dat een bestaan als profwielrenner de juiste keuze voor hem is. Al had een carrière als weerman hem ook wel wat geleken.