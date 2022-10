Zo laat komt Max Verstappen in actie bij de Grand Prix van Japan: zet in elk geval je wekker!

Max Verstappen leidt het kampioenschap nu met 341 punten, met nog vijf races te gaan. Charles Leclerc staat tweede met een achterstand van 104 punten, Verstappens Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez - gisteren winnaar in Singapore - is derde met 106 punten achterstand. Als Verstappen zondag na de race in Japan ten minste 112 punten voorsprong heeft, is hij wereldkampioen.

Na 2019 is de GP van Japan - toen gewonnen door Valtteri Bottas - weer terug op kalender. Ook het Suzuka International Racing Course, eigendom van Honda, werd de voorbije jaren geteisterd door de coronapandemie. Voor Verstappen wordt het niet alleen de eerste kans op de wereldtitel, maar ook een mogelijkheid voor een eerste zege in Japan. Hij viel in 2019 uit, werd in 2018 derde en in 2017 en 2016 tweede en bij zijn debuut in 2015 9de. Het circuit vertoont nogal wat gelijkenissen met Zandvoort, maar dat is met dezelfde ontwerper (Hans ‘John’ Hugenholtz) ook weer niet zo vreemd.