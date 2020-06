Zo loop je er net als Kiki en ‘Djoko’ smashing bij op de tennisbaan

Luchtig jurkje van Kiki

Was Fila vroeger een tutmerk voor de tennisvriendinnen van je moeder, anno nu loopt iedereen weg met de polo’s en de sweaters. Dat ‘onze’ Kiki erin tennist (zie foto bovenaan), zal vast hebben bijgedragen aan de populariteit. Van polyester, in groen-wit (‘green ash’). Fila Ariana-tennisjurk, adviesprijs €70. Te koop via: www.fila.com via www.tennisdirect.nl

Dit verhaal is onderdeel van onze tennisspecial in samenwerking met de KNLTB. Deze bijlage vind je bij de krant van 15 juni 2020 of lees je hier online .

Speel als Djoko!

Niet dat je ook historische zeges boekt, maar zo voelt het wel op deze ‘signature-schoen’, ontwikkeld door Asics en Novak Djokovic. Met Mono-Sock™-pasvorm, uitneembare Ortholite™-sockliner en geltechnologie in de zool voor grotere sprongkracht. Asics Court FF™ Novak, diverse kleuren en modellen (ook dames), €180. Te koop via: www.asics.com

Nostalgie

Ook in tennisland is retro dé stijl van nu. Met dit klassieke jaren-70-outdoormodel, uitgevoerd in moderne materialen, steel je ook de show tijdens een blokje om of op een coronaproof terras.

New Balance Pro Court Classic (vanaf maat 36), €100. Te koop via: www.newbalance.com

Wedstrijdbagage

In deze retrolook Roland Garros-tennistas kun je tot twaalf rackets kwijt. Genoeg aan twee stuks? Gebruik een van de grote compartimenten voor extra shirts, reserveballen of je vuile tenniswas. Met verstelbare draagbanden.

Op de buitenbaan

Het buitenseizoen is weer losgebarsten en of er nu zon is of niet: de uv-straling hangt in de lucht. Goed smeren dus. Deze honderd procent natuurlijke, biologische en veganistische zonbescherming stimuleert huidherstel.