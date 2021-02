Zo veranderde binnen anderhalf uur alles voor Roest: ‘Het zal moeilijk zijn hier overheen te stappen’

NEC naar Almelo voor bekerduel met VVV

17:51 De kwartfinale in de strijd om de KNVB-beker tussen NEC en VVV wordt woensdag gespeeld in Almelo. Het veld van het Goffertstadion in Nijmegen is onbespeelbaar. Daardoor wordt het duel van NEC met FC Den Bosch zondagavond hoogstwaarschijnlijk afgelast.