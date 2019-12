Zo vieren Calvin, Eva, Max en Shanice de kerstdagen

FotoserieDe ene sporter zoekt de warmte op in Dubai of Zuid-Afrika, de ander gaat lekker de sneeuw in of kruipt met zijn familie gezellig rond de kerstboom. Bekijk hieronder hoe deze sporters de kerstdagen doorbrengen.

Calvin Stengs

Calvin Stengs heeft een mooi 2019 achter de rug, het jaar waarin hij sterk terugkeerde na zijn zware kruisbandblessure. Dit seizoen speelde de 21-jarige aanvaller uit Amsterdam alweer 31 wedstrijden voor AZ en daarnaast maakte hij natuurlijk zijn debuut in Oranje, dus grijpt Stengs de winterstop aan om even lekker bij te komen in Mexico. Dat doet hij natuurlijk niet alleen, maar met zijn vriendin Beau de Boer, de dochter van Frank.

Vacation mood 🔛🇲🇽 5,229 Likes, 53 Comments - Calvin Stengs (@calvinstengs) on Instagram: "Vacation mood 🔛🇲🇽"

Luis García

Luis García zit er helemaal in dit jaar, aan deze foto te zien. De voormalig aanvaller van FC Barcelona, Liverpool en Atlético Madrid geniet in deze kerstsferen van een lekkere sangria.

Merry Christmas to all of you ! Enjoy you friends and family on these special days and all the other days. Health and live to tour families !! #christmas #familytime #SangriaTime 420 Likes, 9 Comments - Luis Garcia (@luchogarcia14) on Instagram: "Merry Christmas to all of you ! Enjoy you friends and family on these special days and all the..."

Neymar

Neymar da Silva Santos Júnior wordt wel eens verweten een arrogante aansteller te zijn (soms terecht), maar de sterspeler van Brazilië en Paris Saint-Germain is duidelijk niet vergeten waar hij vandaan komt. De 27-jarige dribbelkoning ging vandaag even langs bij Santos Futebol Clube, de club waar hij van 2003 tot 2013 nog lekker dagelijks ongedwongen met het spelletje bezig was.

Gratidão e orgulho... 🙏🏽🙌🏽❤️ 497.7k Likes, 22 Comments - ene10ta Érre 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) on Instagram: "Gratidão e orgulho... 🙏🏽🙌🏽❤️"

Lautaro Martínez

Lautaro Martínez heeft een goede eerste seizoenshelft achter de rug bij Internazionale. De 22-jarige aanvaller uit Argentinië is nu even terug in zijn thuisland om de batterij op te laden voor de tweede seizoenshelft, waarin Inter gaat proberen om Juventus van de negende landstitel op rij af te houden.

Mi poro hermosa 😍 183.6k Likes, 701 Comments - Lautaro Martinez 🇦🇷 (@lautaromartinez) on Instagram: "Mi poro hermosa 😍"

Max Verstappen

Max Verstappen wenst zijn 2,8 miljoen volgers op Instagram fijne feestdagen. Samen met vader Jos en zusje Victoria gaat hij nog een lange avond tegemoet, gezien alle cadeaus onder en naast de kerstboom.

Merry Christmas from all of us 🎄 67.3k Likes, 502 Comments - Max Verstappen (@maxverstappen1) on Instagram: "Merry Christmas from all of us 🎄"

Aad de Mos & Novak Djokovic

Aad de Mos viert de feestdagen in Dubai. Daar trapte hij vandaag op het strand lekker een balletje met zijn kleinzoon Kiet en de Servische tenniskampioen Novak Djokovic.

We play soccer at the Beach @djokernole @aad300 and grandson #Kiet 24 dec 2019 343 Likes, 21 Comments - Aad De Mos (@aad300) on Instagram: "We play soccer at the Beach @djokernole @aad300 and grandson #Kiet 24 dec 2019"

Tim Cahill

Tim Cahill, topscorer aller tijden van Australië, heeft zijn familie meegenomen naar de Malediven. Daar geniet het zestal van de warmte en de mooie stranden.

MERRY CHRISTMAS 🤩🎄🎆🎁🎀🏝 2,139 Likes, 23 Comments - TIM CAHILL 417 (@tim_cahill) on Instagram: "MERRY CHRISTMAS 🤩🎄🎆🎁🎀🏝"

Eva de Goede

Als ze even een tijdje vrij is, pakt hockeyster Eva de Goede zo snel mogelijk het vliegtuig naar Zuid-Afrika. Daar is de speelster van Oranje en Amsterdam te herkennen aan haar grote glimlach.

Mzansi Africa! #holidays #summer #morningdip 5,355 Likes, 36 Comments - * Eva de Goede * (@degoedeeva) on Instagram: "Mzansi Africa! #holidays #summer #morningdip"

Laurens ten Dam

Laurens ten Dam zette in oktober na de Ronde van Lombardije een punt achter zijn fraaie profloopbaan, maar de 39-jarige wielrenner uit Bedum heeft zijn fiets natuurlijk niet helemaal opgeborgen. Vandaag maakte de Groninger nog een lekker rondje door de blubber in Noord-Holland.

The North Holland 100 is serious business... we had a blast racing the best trails in the dunes today. The weather was harsh. Of course @nikiterpstra was the official non official winner of this epic 2nd edition. #liveslowridefast 897 Likes, 13 Comments - Laurens Dam (@laurens_ten_dam) on Instagram: "The North Holland 100 is serious business... we had a blast racing the best trails in the dunes..."

Anouk Hoogendijk

Voormalig Oranje-international Anouk Hoogendijk is deze maand op vakantie in Nieuw-Zeeland. Geen verkeerd land om de feestdagen door te brengen.

Omdat het kerst is en ik deze #HuaweiFreeBuds3 helemaal geweldig vind, mag ik een setje weggeven! Door de noise cancelling ook super handig tijdens de feestdagen, als je even een momentje voor jezelf nodig hebt 😉 . Waarvoor zou jij ze willen hebben?? Laat het mij in de comments weten. Na kerst maak ik via mijn stories bekend wie er gewonnen heeft. Voor nu een fijne kerst lieve mensen 😚 #vakantieganger #HuaweiP30Pro #NieuwZeeland #camperlife #merrychristmas 9,145 Likes, 203 Comments - Anouk Hoogendijk (@anoukhoogendijk) on Instagram: "Omdat het kerst is en ik deze #HuaweiFreeBuds3 helemaal geweldig vind, mag ik een setje weggeven!..."

Lionel Messi

De familie Messi is helemaal in de kerstsferen. Even de batterij opladen om in 2020 weer wekelijks te schitteren.

Les deseamos una navidad llena de amor y luz. Feliz navidad!!! 🎁🎄❤️ 122k Likes, 1,080 Comments - Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo) on Instagram: "Les deseamos una navidad llena de amor y luz. Feliz navidad!!! 🎁🎄❤️"

Elina Svitolina

Elina Svitolina beleefde een mooi 2019 met halve finales op Wimbledon en US Open, maar de 25-jarige tennisster uit Oekraïne wil in 2020 haar eerste Grand Slam winnen.

Festive mood 🎄🎁🎉🍫🎅🏼🤶🏼 3,979 Likes, 27 Comments - Elina Svitolina 🍿 (@elisvitolina) on Instagram: "Festive mood 🎄🎁🎉🍫🎅🏼🤶🏼"

Alejandro ‘Papu’ Gómez

2019 was een mooi jaar voor Alejandro ‘Papu’ Gómez. De aanvoerder van Atalanta Bergamo schitterde zondag nog in de 5-0 overwinning op AC Milan, maar de Argentijnse aanvaller sluit het jaar af in een gekke kerstbroek op een wintersportvakantie.

Nada como estar en familia 👱🏻‍♂️👩🏼👧🏽👦🏼👶🏼 Con Il look sobrio de @papugomez_official todo es más divertido 🤔😨😂🎅🏽 6,627 Likes, 40 Comments - LINDA RAFF (@linda.raff) on Instagram: "Nada como estar en familia 👱🏻‍♂️👩🏼👧🏽👦🏼👶🏼 Con Il look sobrio de @papugomez_official todo es más..."

Atleten op Papendal

De Nederlandse atleten Marije van Hunenstijn, Nadine Visser, Naomi Sedney, Bowien Jansen en Dafne Schippers trainden vandaag nog gewoon op Papendal. Dat gebeurde wel in kerstoutfits.

Making sure we were getting into that Christmas vibe this morning... Have a wonderful Christmas everyone!! 🌟🎄❤️ 203 Likes, 2 Comments - Marije van Hunenstijn (@marijevhunenstijn) on Instagram: "Making sure we were getting into that Christmas vibe this morning... Have a wonderful Christmas..."

Wout Weghorst

Wout Weghorst heeft een goede eerste seizoenshelft achter de rug, met elf goals in 24 duels voor VfL Wolfsburg. De viervoudig international van Oranje geniet tijdens de winterstop even van de sneeuw in Lanersbach, Oostenrijk.

Shanice van de Sanden

Shanice van de Sanden won in 2019 voor de tweede keer de Champions League en bereikte met Oranje de WK-finale in haar woonplaats Lyon, maar in 2020 wachten er weer genoeg mooie uitdagingen. Goud op de Olympische Spelen? Het zal zeker op het lijstje van ‘Sjaan’ staan. Eerst nog even poseren naast de kerstboom.

The gift of love. The gift of peace. The gift of happiness. May all these be yours at Christmas. ❤️ 7,163 Likes, 55 Comments - Shanice Van De Sanden (@svandesanden) on Instagram: "The gift of love. The gift of peace. The gift of happiness. May all these be yours at Christmas. ❤️"

Fabio Quagliarella

Fabio Quagliarella werd vorig seizoen topscorer in de Serie A met 26 goals, maar dit seizoen loopt het nog niet echt voor hem en zijn club Sampdoria. De bijna 37-jarige spits uit Castellammare di Stabia is nu op de Malediven om de batterij weer helemaal op te laden voor de tweede seizoenshelft.

☀️🏝 #natale2019 #maldives #FQ27 22.6k Likes, 4 Comments - Fabio Quagliarella (@fabioquagliarella27_official) on Instagram: "☀️🏝 #natale2019 #maldives #FQ27"

