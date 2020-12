Zo vieren Ramos, Ronaldo, Messi, Salah en Van de Beek kerst

Jonge spits PEC Zwolle met klaplong in ziekenhuis

24 december Hoeveel pech kun je in één seizoen hebben? Veel, zo weet Slobodan Tedic inmiddels. Woensdag belandde de 20-jarige spits van PEC Zwolle in het ziekenhuis met een klaplong. De verwachting is dat de Serviër zo’n twee maanden uit de roulatie is.