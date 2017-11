Zo worden de Oranje-medailles in Pyeongchang verdeeld

Als het aan Gracenote ligt, niet komende winter in Zuid-Korea. Maar na de vijfde plaats in het medailleklassement bijna vier jaar geleden in Sotsji komt de olympische equipe van Oranje wel in de buurt. Het statistiekenbureau uit Nieuwegein schaalt Nederland met negentien plakken - zestien schaatsmedailles, drie in het shorttrack - in op plaats zeven, achter de nieuwe nummer één Duitsland, Noorwegen, VS, Frankrijk, Oostenrijk en Zuid-Korea.



Oranje eindigt wel voor landen als China, Canada en Japan. Rusland, dat het landenklassement in Sotsji dankzij de veelbesproken dopingaffaire won, staat vlak achter Nederland op plaats zeven. Het is nog steeds onduidelijk of de Russen op 9 februari bij de openingsceremonie met de vlag het Olympisch Stadion mogen binnenwandelen. Het IOC beslist pas volgende maand. (Zie kader!)