Zo ziet de loting van de Champions League en Europa League eruit

In Nyon zou normaal gesproken rond deze tijd de loting plaatsvinden voor de kwalificatieronden van de Champions League en Europa League. Vandaag, een kleine maand voor de herstart, komen in Zwitserland de clubs uit de koker die nog strijden om de hoofdprijs. De loting is vanaf 12.00 uur te volgen in ons liveblog.

Champions League

De speelstad voor het slotakkoord van de Champions League is al bekend: Lissabon. Daar spelen de clubs in de eindfase in Éstadio José Alvalade van Sporting Portugal of in het stadion van Benfica, Éstadio da Luz waar de finale wordt gespeeld. In Nyon wordt meteen geloot tot en met de finale. De overgebleven clubs kunnen dus precies hun route uitstippelen. De kwartfinales en halve finale zijn niet over twee duels, maar slechts één.

Vanwege het coronavirus is nog een aantal duels in de achtste finales te spelen. Deze zullen, zoals de wedstrijden in de eindfase, niet op neutraal terrein plaatsvinden. Op 7 augustus spelen de volgende clubs:

• Barcelona - Napoli: 1-1

• Bayern München - Chelsea: 3-0

• Juventus - Olympique Lyon: 0-1

• Manchester City - Real Madrid: 2-1

De ploegen die al gekwalificeerd zijn voor de kwartfinales: Atalanta Bergamo, Atlético Madrid, RB Leipzig en Paris Saint-Germain.

Europa League

De loting van de Europa League begint om 13.00 uur en is ook via ons liveblog te volgen. Ook hier wordt meteen doorgeloot tot aan de finale met één wedstrijd per ronde. Het Ruhrgebied, Duisburg, Düsseldorf en Gelsenkirchen, in Duitsland vormt de standplaats vanaf de kwartfinales. In het stadion van FC Köln volgt de eindstrijd.

Op 5 augustus hervatten de volgende ploegen de Europa League:

• FC Basel - Eintracht Frankfurt: 3-0

• Bayer Leverkusen - Glasgow Rangers: 3-1

• FC Kopenhagen - Istanbul Basaksehir: 0-1

• Manchester United - LASK Linz: 5-0

• Sjachtar Donetsk - VfL Wolfsburg: 2-1

• Wolverhampton Wanderers - Olympiakos: 1-1



De achtste finales zonder heenduel:



• Sevilla - AS Roma

• Internazionale - Getafe