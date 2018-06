Zoet in beeld als tweede keeper bij Barça, Boateng baalt

Jeroen Zoet is een van de kandidaten bij FC Barcelona om komend seizoen de rol als tweede keeper op zich te gaan nemen. Momenteel is Jasper Cillessen reservegoalie bij de Spaanse topclub, maar hij gaat Barcelona komende zomer mogelijk verlaten. Cillessen wil meer aan spelen toekomen en staat open voor een transfer. Zoet is bij de nieuwe technisch directeur Eric Abidal op de radar gekomen, zo schrijft Mundo Deportivo.



Dat heeft zich nog niet vertaald in concrete acties richting PSV of zijn management, maar dat Zoet in Spanje op de radar staat wordt niet tegengesproken. De geboren Veendammer, al sinds 2013 eerste keeper bij PSV, staat niet afwijzend tegenover een stap naar Spanje, maar de transfermarkt moet nog op gang komen.