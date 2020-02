Zonder echte toppers beleeft Ahoy een gezapig tennistoernooi

Door Rik Spekenbrink



Raemon Sluiter merkt het altijd aan zijn telefoon. In zo’n week als deze krijgt hij pak hem beet tien verzoekjes van mensen of hij nog kaarten heeft voor het ABN Amro-toernooi. Die spaarzame keren dat Roger Federer of Rafael Nadal naar Rotterdam kwamen, was dat een veelvoud. Hoe goed het deelnemersveld van de 47ste editie ook is, er hangt geen enorme buzz rond het toernooi. Of, zoals Sluiter het zegt: ,,Zet Daniil Medvedev in een spijkerbroek op de Lijnbaan en hij hoeft niet veel handtekeningen uit te delen of foto’s te maken.”