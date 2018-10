Zonderland voor het eerst vader, Max in Miami

SportbytesIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters meemaken én delen op sociale media. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Zonderland voor het eerst vader

Epke Zonderland is voor het eerst vader geworden. Zijn vrouw Linda beviel zaterdag van hun zoon, Bert Eize. Zonderland, olympisch kampioen in 2012, is sinds 2016 met Linda getrouwd. Zaterdag meldde hij zich vanwege de aanstaande geboorte van Bert Eize op het laatste moment af voor de turninterland tussen Nederland en Zwitserland in Hoofddorp.

Epke Zonderland on Twitter Dankbaar en blij zijn we met de geboorte van onze zoon Bert Eize 13-10-2018

DFB feliciteert Özil

Mesut Özil mag dan bedankt hebben voor die Mannschaft, de Duitse voetbalbond is hem nog niet uit het oog verloren. De DFB was er op Twitter als de kippen bij om Özil met zijn dertigste verjaardag te feliciteren. De Arsenal-ster zette afgelopen zomer een punt achter zijn interlandloopbaan omdat hij zich racistisch behandeld voelde na een rel over het plaatsen van een foto met de Turkse president Erdogan.

Die Mannschaft on Twitter Happy Birthday, #Weltmeister! 🎉 @MesutOzil1088

Max al in Verenigde Staten

Komend weekend is de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit o the Americas Austin, Texas. Voordat Max Verstappen die kant op gaat, geniet hij nog even van een paar vrije dagen in Miami.

M I A M I 🏝 3,796 Likes, 32 Comments - Max Verstappen (@maxverstappen1) on Instagram: "M I A M I 🏝"

'Goddelijke Kanarie' poseert met roofvogel

Alisson Becker, doelman van Liverpool en Brazilië, is deze dagen in het midden-oosten, waar hij met zijn land twee oefenduels speelt. Onder andere morgenavond tegen Argentinië. Vandaag poseerde de 'Goddelijke Kanarie' met een roofvogel.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door null (@alissonbecker) op 14 Oct 2018 om 16:07 PDT

Ook Cantona post mooie historische foto

Eric Cantona postte vanmiddag een schitterende foto uit 1998. Helaas ontbreekt wat duiding - er staat alleen Mexico 1998 - maar hij is te mooi om jullie te onthouden.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door null (@ericcantona) op 15 Oct 2018 om 5:09 PDT

Schapen verstoren fietsrondje Jong Oranje

Jong Oranje moest vanmorgen even aan de kant bij een ontspannen fietsrondje door de Achterhoek.

Benteke dankt zijn moeder met bijzondere foto

Christian Benteke heeft de verjaardag van zijn moeder niet onopgemerkt laten voorbijgaan. De 27-jarige spits van Crystal Palace postte een beeld op zijn Instagrampagina waarop te zien is hoe een kleine Christian in de schoot van mamalief vertoeft. 'Ik heb alles aan jou te danken. Gelukkige verjaardag mam!”, zo stond er te lezen in het bijschrift van de Rode Duivel, die als peuter vanuit Zaïre naar België vluchtte.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door null (@christianbenteke) op 14 Oct 2018 om 10:58 PDT

