Zoon Lance Armstrong verdacht van aanranding minderjarige

Luke Armstrong werd een aantal dagen geleden in Texas gearresteerd en bracht enige tijd in de politiecel door, maar is nu weer vrij. De politie kwam in actie nadat een vrouw in november 2020 aangifte wegens aanranding heeft gedaan tegen de jonge Armstrong, die haar in maart 2018 zou hebben opgehaald van een feestje. De vrouw was destijds pas zestien jaar oud en had gedronken.