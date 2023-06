Zoon van Richard Krajicek kan niet stunten in kwalificatietoernooi Rosmalen, Jesper de Jong wel door

De 23-jarige Deckers stond dankzij een wildcard van de organisatie in de kwalificaties. In de laatste kwalificatieronde treft Goffin morgen de Nederlander Jesper de Jong (ATP 195), die in twee sets (6-3 en 6-1) afrekende met diens landgenoot Thijmen Loof (ATP 1895).

Jelle Sels (ATP 169) ging onderuit tegen de Fransman Pierre-Hugues Herbert (ATP 401): 3-6 2-6. Noah Gabriël (ATP 1740) verloor van de Litouwer Ricardas Berankis (ATP 217): 1-6 1-6. Later vandaag komt Robin Haase nog in actie bij de mannen. In het hoofdtoernooi komt vooralsnog alleen Tallon Griekspoor uit. Botic van de Zandschulp en titelverdediger Tim van Rijthoven trokken zich afgelopen week geblesseerd terug.



Bij de vrouwen was Eva Vedder (WTA 310) niet opgewassen tegen de Servische Natalija Stevanovic (WTA 217): 7-5 2-6 3-6. Ook Lexie Stevens (WTA 414) bereikte de tweede en laatste kwalificatieronde niet. Ze verloor met 1-6 4-6 van de Canadese Carol Zhao (WTA 178). Later vandaag spelen nog twee Nederlandse in de eerste kwalificatieronde: Jasmijn Gimbrère en Anouk Koevermans. Arantxa Rus, de hoogst genoteerde Nederlandse op de wereldranglijst, doet net als vorig jaar niet mee in Rosmalen.